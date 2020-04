OM : la réaction très attendue de Deschamps au décès de Pape Diouf

true

Ancien entraîneur de l’OM, l’actuel sélectionneur des Bleus Didier Deschamps s’est ajouté à la longue liste des hommes touchés par le décès de l’inénarrable Pape Diouf (68 ans).

Le monde du ballon rond est en deuil. Moins d’une semaine après le décès de Michel Hidalgo, Pape Diouf s’est éteint mardi soir des suites du coronavirus. L’ancien président de l’OM avait 68 ans et laissera l’image d’un homme de grande qualité dans un milieu réputé pour en manquer.

De retour à l’OM en 2009 sur le banc de touche, Didier Deschamps a côtoyé l’intéressé dans la cité phocéenne. Diouf était alors le président de l’OM et avait fait en sorte de le recruter. Forcément, la disparition de son ancien patron attriste l’actuel sélectionneur des Bleus.

L’Olympique de Marseille a appris avec beaucoup de tristesse le décès de Pape Diouf. Pape restera à jamais dans le cœur des Marseillais comme l’un des grands artisans de l’histoire du club. Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches.🖤 pic.twitter.com/w9KyE45JMA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 31, 2020

« C’était un un homme de convictions, un homme d’esprit, passionné par le football et ses acteurs, a expliqué Deschamps dans un communiqué publié ce mercredi en fin de matinée. Sa disparition subite et brutale m’attriste profondément. Même si notre collaboration fut brève, je n’oublie pas, évidemment, que c’est lui qui m’a permis de devenir l’entraîneur de Marseille en 2009 […] j’ai pu mesurer sa popularité, immense, auprès des Marseillais dont il avait su gagner le coeur. Cette popularité était à la hauteur de son amour pour cette ville et ce club auxquels il était très attaché et qu’il incarnait si bien. »