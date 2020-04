OM : la très belle initiative du club en faveur des femmes battues

true

L’OM a décidé d’ouvrir le centre Robert Louis-Dreyfus à l’association SOS Femmes 13, qui vient en aides aux femmes victimes de violences conjugales.

La crise sanitaire qui frappe la planète aura eu cela de bon qu’elle aura montré que le football ne vivait pas en marge de la société. Les clubs comme les joueurs ont multiplié les actions en faveur des personnels hospitaliers, des malades ou des plus défavorisés. Parfois en toute discrétion, comme l’OM avec les femmes battues.

En effet, on n’a appris qu’hier soir très tard que le club phocéen avait ouvert les portes de la Commanderie aux femmes victimes de violences domestiques. Les 44 lits du centre Robert Louis-Dreyfus ont été mis au service de l’association SOS Femmes 13. Les pensionnaires, des femmes mais aussi leurs enfants, se voient offrir le gîte mais aussi le couvert ainsi qu’un accompagnement psychologique.

🎙𝙄𝙡 𝙛𝙚𝙣𝙤𝙢𝙚𝙣𝙤 a un message pour vous Soutenez les équipes en première ligne face au #COVID19 en faisant un don au fonds de dotation #Phoceo#DroitAuBut ⎢ #OMFondation ⎢ #cOMbatquotidien — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 15, 2020

Vincent Robin, chef de service au sein de l’association SOS Femmes 13, a expliqué à BFMTV : « A la Commanderie, on profite de tous les avantages de l’OM: la restauration, avec trois repas par jour, la propreté des chambres, l’accès à un stade de football, où on organise des activités pour les enfants et leur maman, mais aussi un parcours de santé, qui permet aux femmes de prendre l’air. On est confiné, mais on peut s’évader. Les donations de l’OM nous ont permis de monter en 48h une ludothèque, pour permettre à tous de se divertir ».