OM : la vente du club encore et toujours évoquée…

Selon Louis Acariès, qui travailla à l’OM il y a quelques années, le club phocéen serait bel et bien en vente. Acariès aurait des échos…

D’un côté, des journalistes qui, depuis des lustres et sans que cela se confirme…, annoncent une vente de l’OM. De l’autre, un président, Jacques-Henri Eyraud, qui dément à longueur d’entretiens, comme ce fut le cas récemment dans les colonnes de l’Equipe. Cette supposée vente de l’OM ne serait donc qu’une rumeur, un fantasme. Un de plus.

Pour le compte du site footballclubdemarseille, l’ancien boxeur, Louis Acariès, qui officia à l’OM lorsque Robert-Louis Dreyfus en était le grand patron, a confirmé l’existence d’une vente. Qui serait dans les tuyaux, quoi qu’Eyraud en dise.

« Est-ce que j’ai des échos ? Evidemment que j’ai des échos… »

« A l’époque, Margarita voulait vendre et Labrune disait non. Que l’OM soit en vente ce n’est pas étonnant, c’est surement vrai. On dit que McCourt veut se séparer de l’OM, et je pense que ça peut être vrai, connaissant bien le club et comment ça se passe. Mais je peux comprendre que Monsieur Eyraud essaye de tempérer une possible vente, c’est son rôle de président. Car on ne dit pas du jour au lendemain : « le club est en vente et on va le brader ». Mais je ne suis pas étonné par cette information. C’est possible que McCourt et Eyraud finissent par se disputer comme l’a fait Margarita en virant Labrune et en ne lui adressant plus la parole. McCourt a mis beaucoup d’argent et il va peut dire qu’on lui a fait faire des choses qu’il ne voulait pas vraiment faire. Il pourrait donc vendre. Ce serait dommage d’en arriver là. Est-ce que j’ai des échos ? Evidemment que j’ai des échos… »