OM : la vente du club repoussée de quelques mois par McCourt ? 

Les rumeurs d’une vente de l’OM ont fait grand bruit depuis le début du confinement. Sauf que la période actuelle n’inciterait pas Frank McCourt à s’en détacher.



Romain Molina a encore les oreilles qui sifflent. En affirmant haut et fort il y a tout juste deux semaines que Frank McCourt était ouvert à vendre le club phocéen, le journaliste indépendant a créé des remous dont Jacques-Henri Eyraud n’avait pas forcément besoin.

Le président de l’OM a tout de même tenu à balayer cette rumeur d’un revers de main il y a quelques jours afin de rassurer les supporters sur l’investissement de McCourt. Plus récemment, l’économiste du sport Jean-François Brocard s’est penché sur un sujet toujours épineux. En affirmant que la période de crise actuelle n’était pas forcément idéale pour une vente.

« Cela reviendrait à vendre l’OM au plus mauvais moment »

« Quand vous avez un actif financier qui perd de la valeur, si vous le vendez aujourd’hui, il est évident que vous en retirerez bien moins que ce que vous pourrez obtenir dans deux ans, a expliqué Brocard au Phocéen. Aujourd’hui, on est certainement au plus bas de ce que peut être la valorisation de l’OM, ce qui reviendrait à le vendre au plus mauvais moment. Il faut savoir quelle est sa situation financière personnelle. On dit que sa fortune a fondu ces derniers temps, mais il faudrait être précis sur ce sujet. S’il s’agit de son capital patrimonial, c’est tout à fait logique compte tenu de la crise actuelle avec les bourses qui dévissent. Ce qui veut dire qu’il remontera automatiquement lorsque les bourses remonteront. En fait, la seule raison qui pourrait le pousser à vendre le club aujourd’hui serait un besoin d’argent urgent, qu’il ait un problème de trésorerie, et ça n’a rien à voir avec l’état de ses actifs. Si ce n’est pas le cas, il n’a aucun intérêt à le faire. »