OM : l’avocat de Mohamed Ajroudi en dit plus sur son offre… et tacle Mourad Boudjellal

true

Avocat du cabinet Greenberg, Hornblower, Deschenaux & Partners, Marc Deschenaux en a dit plus sur la proposition de Mohamed Ajroudi.

Journée chargée sur le front de la vente hypothétique de l’Olympique de Marseille ! C’est d’abord Mohamed Ajroudi qui a donné dix jours à Frank McCourt pour entamer les négociations, sous peine de quoi il retirera son offre. C’est ensuite Marc Deschenaux, avocat du cabinet Greenberg, Hornblower, Deschenaux & Partners, représentant l’homme d’affaires, qui s’est exprimé dans deux médias différents.

A Capital.fr, il a déclaré : “Nous serons prêts à payer ce qu’il faut pour que la transaction se fasse. Que ça soit 300, 500 ou 700 M€, le montant n’a pas d’importance, nous voulons seulement que le prix soit justifié et ne pas surpayer un club qui semble avoir de grandes difficultés. Je ne peux pas vous en parler, mais la partie adverse comprendra”.

Mais l’intervention la plus savoureuse est intervenue ce soir sur le plateau de L’Equipe 21 : « M. Ajroudi n’est pas sorti du bois de lui-même. Il y a un membre de l’équipe qui, peut-être, rêvait de gloire en parlant du rachat de l’OM et qui est allé trop vite avec les médias ». Mourad Boudjellal appréciera. Pas encore aux manettes du club et déjà en guerre…