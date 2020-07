OM : le Bayern Munich n’a pas détourné André Villas-Boas de l’ASSE

true

André Villas-Boas, l’entraîneur de l’OM, est revenu sur la défaite des Phocéens face au Bayern Munich en match amical (0-1).

Ce vendredi, l’OM a passé un sacré test en match amical face au Bayern Munich (0-1). Sans surprise, les Phocéens en pleine préparation ont souffert face à un Bayern qui va disputer le Final 8 de Ligue des champions.

Après la rencontre, dans des propos au micro du club relayés par FootMercato, André Villas-Boas a dressé un bilan plutôt positif du match. « Évidemment, c’était bien sur l’aspect défensif, la discipline, la communication de l’équipe, la volonté contre un adversaire qui est déjà prêt pour la Ligue des Champions comme vous le savez. Sur cet aspect, je suis assez content. Physiquement, on était là, bien présents aussi. Évidemment, on n’a pas fait grand-chose offensivement parce qu’ils ont gardé le ballon, et ont un niveau supérieur aussi sur l’aspect physique. De toute façon, je remercie les gars, ils étaient bien, sur le placement et avec cohésion. Pendant le match, on a raté nos deux meilleures chances avec les contre-attaques qu’on a eues. C’est vrai que le Bayern a eu la possession du ballon mais pas trop de chance aussi. On est contents. »

Amoureux du club phocéen, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OM, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OMhttps://t.co/TfIBGHoipm pic.twitter.com/3aybHrs4AZ — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Pour le coach portugais, qui n’a pas caché ses réserves sur la tenue de cette rencontre, le standing de l’adversaire était sans doute trop haut. « Ce n’est pas l’idéal après. Quand tu te mets dans cette position en présaison face à un adversaire comme ça, tu vas passer des moments difficiles. En Ligue des Champions, c’est plutôt différent parce que la concentration est là, le focus aussi, tu es déjà prêt. Là, c’est plutôt difficile mais c’est vrai que j’étais plutôt content. » De toute façon, pour AVB, une seule chose compte vraiment, la préparation du match face à Saint-Etienne en entame du championnat. « Maintenant, on a Montpellier, Nîmes et Stuttgart pour se préparer pour Saint-Étienne. En gagnant ou perdant ce genre de matches en présaison, l’objectif reste pour moi Saint-Étienne », a conclu le coach portugais.