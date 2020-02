OM : le choc face à l’OL fait enrager un cadre de Villas-Boas

false

Parmi les grandes réussites d’André Villas-Boas cette saison, celle d’avoir relancé Jordan Amavi n’est pas la plus mince. Le coach portugais a remis sur les rails un latéral gauche qui cristallisait de nombreuses critiques depuis de longs mois.

Devenu un vrai cadre de l’OM, Jordan Amavi manquera donc beaucoup à son équipe cette semaine. Suspendu en Coupe de France pour affronter l’OL, le latéral marseillais ne cache pas sa déception. Même si cela aura un petit avantage. « Ça fait du bien, car je vais souffler, même là c’était compliqué, j’étais énormément fatigué. Mais je suis plus dégoûté de ne pas jouer que content de me reposer, car ce sont des bons matchs à jouer. Je vais essayer de faire moins de fautes », a promis Amavi.

Amoureux du club phocéen, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OM, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OMhttps://t.co/TfIBGHoipm pic.twitter.com/3aybHrs4AZ — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Par ailleurs, le défenseur de l’OM a affiché sa satisfaction après avoir pou se défaire du piège toulousain. « On sait que ces équipes sont compliquées à jouer. Ça joue à cinq derrière, à six… Ça joue très bas. C’est compliqué de trouver des espaces. Ces derniers temps, on a rencontré pas mal d’équipes comme ça. On savait à quoi s’attendre mais il faut faire attention, par exemple, à ne pas se faire contrer. Pour gagner un match, il ne faut pas encaisser de but. C’est ce qu’on fait. Derrière on marque, donc tout le monde fait le job », a conclu Amavi.