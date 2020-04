OM : le club a creusé une idée prestigieuse pour cet été

true

Si la crise actuelle bouscule tous les plans prévus par les clubs, l’OM avait une idée en tête pour pimenter son été.

Dans son édition du jour, la Provence revient sur un dossier épineux du côté de l’OM, à savoir la gestion du Vélodrome. Alors que le club a récupéré la gestion du stade, voir de nombreux événements annulés coûte cher.

Dans les colonnes du quotidien régional, le directeur général du club Laurent Colette, même s’il veut garder les chiffres « confidentiels », reconnaît que l’impact économique de la pause actuelle « n’est pas négligeable ».

Et ce d’autant plus qu’en plus de la fin de saison, les concerts ou d’autres événements, l’OM avait une idée prestigieuse en tête. A savoir organiser une affiche d’envergure pour sa préparation estivale. Si la Provence évoque le nom de Dortmund, une proposition plus prestigieuse était envisagée : le Milan AC. Un remake de la fameuse finale de 1993 aurait forcément permis au Vélodrome de faire le plein. Une manne financière à laquelle il faudra très certainement renoncer vu la tournure des choses…