OM : le club lance un rap caritatif en faveur du personnel soignant et des démunis

L’Olympique de Marseille a produit une chanson de rap dont l’intégralité des bénéfices sera reversée au personnel soignant et aux plus démunis.

Depuis le début de la crise sanitaire, les clubs rivalisent d’imagination pour venir en aide aux plus démunis et/ou récolter des fonds pour le personnel soignant. L’Olympique de Marseille est allé plus loin encore en produisant une chanson de rap réunissant de nombreux chanteurs connus dont l’intégralité sera reversée aux démunis et au personnel soignant. Voici un extrait du communiqué du club phocéen :

« Hatik, Kemmler, R.E.D.K., AM La Scampia, Zamdane, Relo, Saïd d’IAM, DRIME, tous ont rejoint « La Compo » de l’Olympique de Marseille pour une OM Sessions exceptionnelle. Et pour la bonne cause puisque la chanson rend hommage à tous ceux qui se trouvent en première ligne face au COVID-19, des soignants aux pompiers, en passant par les commerçants. »

« Au travers de ce titre autour du #cOMbatquotidien, les rappeurs de l’Olympique de Marseille font rimer talent avec solidarité : toute la monétisation du morceau sera reversée aux Hôpitaux marseillais et aux plus démunis via OM Fondation. BMG, pour sa part, assure la distribution et la promotion à titre grâcieux. »