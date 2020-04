OM : le club marseillaise se mobilise (aussi) pour l’après-confinement

true

L’OM va mettre à diposition son centre d’entraînement et le Stade Vélodrome lorsque le confinement sera terminé. Belle initiative.

C’est une mesure forte, prise par l’OM. Le club, qui a déjà oeuvré depuis plusieurs jours pour lutter à sa manière contre l’épidémie du coronavirus (appel aux dons, denrées pour la banque alimentaire), pense désormais à l’après. Lorsqu’il faudra, notamment, pour la population faire d’innombrables tests.

Résultat, et comme le souligne La Provence, l’OM « propose la mise à disposition de ses infrastructures (le Vélodrome et La Commanderie, ndlr), par exemple dans le cadre des campagnes de tests de masse qui pourraient être réalisées par les autorités sanitaires dès la sortie du confinement, l’hébergement de personnels soignants, le stockage de matériels et nourriture, la distribution de matériels et de biens aux individus en souffrance. »

Belle initiative.