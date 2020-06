OM : le club prend acte de sa sanction et fait une précision de taille

true

L’OM a rapidement communiqué sur les sanctions infligées par l’UEFA. Avec un certain soulagement face à la compréhension de l’instance.

Ce vendredi, l’UEFA a enfin communiqué la sanction infligée à l’OM dans le cadre du non-respect des accords au sujet du fair-play financier. Le club olympien a été condamné à une amende de 3 millions d’euros et 15% de retenue sur les revenus des deux prochains campagnes européennes. Des sanctions financières auxquelles s’ajoutent la réduction à 23 joueurs dans l’effectif au lieu de 25.

Le club a répondu ce vendredi soir par le biais d’un communiqué pour prendre acte de la décision. L’OM en a profité pour glisser qu’après ces sanctions, l’accord de règlement pris avec l’UEFA prenait fin, ce qui clôt de fait les exigences financières particulières qui étaient fixées.

Amoureux du club phocéen, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OM, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OMhttps://t.co/TfIBGHoipm pic.twitter.com/3aybHrs4AZ — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Le communiqué de l’OM :

L’Olympique de Marseille prend acte de la décision rendue aujourd’hui par la Chambre de Jugement de l’UEFA. La Chambre a compris la situation sanitaire et son impact sur l’équilibre financier de tous les acteurs du football. Elle a surtout reconnu l’impossibilité manifeste de nombreux clubs à effectuer des prévisions à moyen terme et a souligné le manque total de visibilité sur les perspectives économiques actuelles.



Une sanction visant à exclure l’Olympique de Marseille des compétitions UEFA n’est plus d’actualité à moyen terme et la Chambre a décidé de libérer le club de son accord de règlement signé en juin 2019 et de ses objectifs financiers afférents.



Pour autant, la décision de la Chambre inclut des sanctions financières significatives dans un contexte économique rendu extrêmement difficile par la crise du Covid-19. Le club décidera dans les prochaines heures s’il choisit de faire appel auprès du TAS.



L’Olympique de Marseille rappelle enfin qu’il entend toujours se conformer aux règles du fair-play financier. Il continue à faire du retour à un modèle économique pérenne un objectif absolument majeur.