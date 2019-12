OM : le duo Rongier – Sanson fait bouillir un oublié de Villas-Boas

La réussite du duo formé par Morgan Sanson et Valentin Rongier à l’OM a mis dans l’ombre Maxime Lopez. Le milieu marseillais (22 ans) attend son heure.

Les admirateurs de Maxime Lopez seront ravis d’apprendre qu’il n’a pas prévu de grand voyage à l’autre bout du monde pour Noël pour prendre soin du chiot récemment arrivé dans la famille. Le milieu de l’OM pourrait aussi profiter de la trêve hivernale pour s’interroger sur sa situation à l’OM.

🗞Florian Thauvin reprendra la course le 1er janvier. Le staff lui a prévu deux semaines de préparation minimum et espère qu’il reprendra avec le groupe entre fin janvier et mi-février. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/wPTyik7Why

— Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) December 26, 2019