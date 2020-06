OM : le fair-play financier fait planer une nouvelle menace sur Villas-Boas !

true

Si l’OM disputera bien la prochaine Ligue des champions, l’UEFA et son fair-play financier n’en ont pas encore terminé avec leurs sanctions à l’encontre du club phocéen.

L’OM est soulagé. Coupable de n’avoir pas respecté l’accord de règlement passé, en juin 2019, avec l’instance de contrôle financier des clubs (ICFC) de l’UEFA, le club phocéen a écopé d’une amende de 3 M€, est amputé de 15 % de ses recettes en Coupe d’Europe en 2020-2021 et 2021-2022, tout en ne pouvant utiliser que 23 joueurs au lieu de 25 en Coupe d’Europe sur les trois prochaines saisons.

Un moindre mal pour l’OM, qui pourra donc jouer la prochaine Ligue des champions censée débuter en octobre. Jacques-Henri Eyraud n’est pas tiré d’affaire pour autant. Ce samedi, L’Équipe précise que la sanction prononcée contre l’OM par la chambre de jugement de l’ICFC est ferme, avec une pénalité financière qui pourrait tourner, au total, autour d’une vingtaine de millions d’euros sur deux ans.

L’accord de règlement signé par l’OM est annulé

Aussi, l’accord de règlement signé il y a un an avec l’ICFC, qui lui offrait une marge de manœuvre, est annulé. Ce qui va obliger l’OM à faire très attention. « Le club est maintenant sans filet, indique un proche du dossier dans le quotidien sportif. S’il ne parvient pas à équilibrer ses comptes dans un an, il n’aura plus la possibilité de signer un accord de règlement et s’exposera cette fois à une exclusion pure et simple des coupes d’Europe. »