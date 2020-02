OM : le FC Nantes, Nîmes, le retour de Thauvin…Villas-Boas fait le point

true

« Il s’est entraîné avec nous mais c’est trop tôt. Il sera la semaine prochaine avec le groupe. On verra pour Amiens. On avait dit OK pour l’opération, ce devait être trois mois, ça a été plus long. On a pris nos précautions. Son retour est une très bonne nouvelle pour nous. Le timing est bon. Son travail avec le préparateur a été excellent. On fait encore attention aux impacts. C’est une blessure importante. Il n’a pas joué depuis six mois mais il est très content avec sa progression. Sa qualité est impressionnante. Petit à petit on va lui donner du temps de jeu pour qu’il soit à 100% après la trêve. »

Sakai

« Il est toujours gêné à son adducteur. C’est trop tôt. »

Nantes

« On est frustrés. Ce n’est pas encore passé. On peut produire plus. Je ne pense pas changer de tactique. Mais on doit mieux jouer. C’est ce que l’on cherche. On peut travailler, les semaines sont longues. »

Nîmes

« Il est important de reprendre une série, de reprendre le chemin. Ce sera un match difficile. Ils ont des options devant, Philippoteaux, c’est une équipe bien entraînée, bien organisée. La défaite contre Nantes va nous donner la volonté d’inverser les choses. On va être bien. »

Merci aux 3️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ supporters présents à l’@orangevelodrome ce matin pour l’entrainement de nos Olympiens 💙 pic.twitter.com/2U9YyMAJGl — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 25, 2020

Sur les fins de contrat en 2021

« Il y a plusieurs joueurs. On n’a pas encore pris de décision. On verra un peu plus tard, sans doute au mois de mars. »

Sur Sanson

« J’aime bien ses percussions. Je le trouve très bien, très ajusté à notre 4-3-3, en box to box, il récupère, il est dans les zones de finition. Il a encore une marge de progression, pour faire plus de passes décisives. »

Sur Payet

« Son match contre Nantes, ça peut arriver. L’équipe en général était mal, ça a touché tout le monde, pas seulement Dimitri. Il va retrouver son niveau. Je ne m’inquiète pas. »

Sur le Mercato estival

« Il y aura une réunion le 8 mars. On aura le temps de reparler du Mercato après. »