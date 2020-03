true

Ces derniers jours, les murs ont tremblé à l’Olympique de Marseille. André Villas-Boas n’a goûté que modérément aux deux points perdus par son équipe au Vélodrome face au SC Amiens (2-2) samedi dernier. Deux points perdus parce que l’OM, qui menait 2-0 et était trop sûr de sa force, n’a pas été en mesure de fermer le jeu sur la fin.

Aucun joueur n’a moufté

« L’Equipe » rapporte ce vendredi les propos musclés du Portugais lors du debrief de dimanche dernier à la Commanderie. Villas-Boas a rappelé certains fondamentaux aux joueurs : « On doit garder notre calme, ne pas s’enflammer comme on l’a fait. C’est le résultat qui compte, quelle que soit la manière. La façon dont on joue, je m’en fous, je veux juste les trois points ».

Un coup de gueule qui a été bien perçu puisqu’aucun joueur n’a moufté après les reproches de l’entraîneur olympien. Si tous ont été invité à prendre la parole, aucun n’a surrenchéri sur les mots du « Special Two ». « AVB, l’équipe le suit comme un gourou. S’il a un coup de moins bien, tous les gars baissent un peu de régime », affirme dans le quotidien un proche du vestiaire.