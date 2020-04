OM : le jour où Bernard Tapie a voulu casser la gueule à l’un de ses joueurs

true

Attaquant de l’OM entre 1994 et 1996, Tony Cascarino a expliqué que Bernard Tapie avait failli le frapper car il avait raté deux occasions !

On le sait, Bernard Tapie était d’une exigence absolue avec ses joueurs. Il pouvait mal leur parler, user de tous les stratagèmes pour les motiver. On apprend ce mercredi que le Boss était également capable de les menacer physiquement. C’est Tony Cascarino, olympien de 1994 à 1996, qui l’a expliqué dans le podcast Le Beau Jeu.

« Lorsque nous somme allés jouer à l’Olympiakos, j’ai parlé à un journaliste anglais avant le match. Tapie m’a vu bavarder. En première mi-temps, je rate deux actions. A la pause, de nulle part, il s’est lancé sur moi ! Il m’a dit « Combien vous ont-ils payé ? Combien, combien ! » J’ai pensé : « Quoi ? ». Il m’a dit : « Deux fois ! Vous avez manqué, vous avez manqué ! ». »

« Alors, je lui ai dit où aller, j’ai dit « Fuck off ». Alors, il a enlevé sa veste, il est venu vers moi, son poing serré, et tous les gars ont sauté entre moi et Tapie. Je continuais de lui dire d’aller se faire… et ils me disaient « Non, non non, calme-toi ! ». Bien sûr, je sors en deuxième mi-temps et nous gagnons le match. »

« Quand on revient à l’entraînement le lendemain, il arrive sur le terrain, vient vers moi et me dit : « Tu as de grosses couilles, hein, des grosses couilles ! » J’ai juste ri. C’était vraiment bizarre. C’était un franc-tireur. Mais la seule chose qui m’a vraiment marqué, c’est que Tapie connaissait le football. Il savait ce qu’il voulait de son équipe et ses exigences étaient extraordinaires. Il pouvait mentir mais il a une personnalité incroyable. »