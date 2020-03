OM : le Marseille de Villas-Boas trop fragile pour supporter la pression médiatique ?

true

Jusqu’à présent serein dans la course à la deuxième place, l’Olympique de Marseille a vu sa confiance s’éfriter sur les derniers matchs. Il faut dire que le club entraîné par André Villas-Boas a certes marqué des points à l’extérieur sur des matchs importants… Mais a laissé filer cinq points sur six lors de ses deux derniers matches (largement abordables) à domicile (Nantes, Amiens).

Le huis clos, un problème encore plus marqué pour l’OM

Une situation qui commence à angoisser Bernard Prado. Sur le site du « Phocéen », l’ex-milieu de l’OM a fait part de sa crainte face aux remontées du Stade Rennais et du LOSC : « Je suis très inquiet par rapport à notre niveau de jeu, d’autant qu’on va jouer plusieurs matchs sans notre public. Ça va être compliqué, car Rennes et Lille reviennent très bien. Il va falloir être vraiment vigilant ».

Un manque d’expérience rédhibitoire ?

Pour lui, l’effectif actuel de Marseille n’est pas assez fort pour supporter la pression : « C’est un problème que je voyais arriver depuis un moment. Jusqu’à présent, l’OM jouait sans aucune pression puisque personne ne nous attendait aussi haut. Aujourd’hui, tout le monde nous voit arriver et connaît nos points forts. Les joueurs sont beaucoup plus sollicités par la presse, on parle de la Ligue des Champions, et tout cela augmente la pression médiatique. De plus, sur le terrain, l’OM n’a pas les joueurs expérimentés qui devraient nous protéger de tout cela. C’est dans ces périodes-là que les patrons doivent se montrer, et ce n’est pas le cas ».