OM : le Mercato décisif pour l’avenir d’André Villas-Boas ?

André Villas-Boas est un sacré client. Dès ses premiers pas à l’OM, l’ancien élève de José Mourinho a réussi à séduire son monde sur la Canebière. Puisque seule la politique des résultats compte, il fallait néanmoins attendre la compétition pour voir quel bilan tirer sur sa méthode.

Après six mois d’une gestion admirable, l’OM est un dauphin méritant du PSG. Villas-Boas est donc porté en héros à Marseille, jusqu’à une éventuelle qualification en Ligue des champions. En attendant, l’avenir du natif de Porto pose déjà question. RMC Sport croit ainsi savoir qu’AVB va réfléchir à l’issue de cet exercice et poserait quelques conditions.

Villas-Boas très heureux à l’OM mais…

Le coach de l’OM, lié jusqu’en 2021 à l’OM (voire 2022 en cas de C1), prendra le temps de la réflexion, notamment sur les moyens mis en place et sur le mercato dans le sens des arrivées et des départs. Le Phocéen rassure en ajoutant que l’homme de 42 ans est très heureux au club et à Marseille, et espère y laisser une trace. Pour l’instant, il n’a encore rien gagné mais l’impression générale reste très positive. À Marseille, c’est déjà une victoire.