OM : le montant colossal de la fortune d’Ajroudi enfin révélé !

Mohamed Ajroudi, qui rêve toujours de racheter l’OM à Frank McCourt, disposerait de fonds propres colossaux pour parvenir à ses fins.

Mohamed Ajroudi a bien fait rire ces dernières semaines avec sa communication autour du rachat de l’OM. Le temps de moins rigoler est peut-être venu à l’heure de se pencher sur sa capacité financière pour mener à bien son ambitieux projet.

Marc Deschenaux, juriste financier qui vit en Suisse, travaille en étroite collaboration avec l’homme d’affaires franco-tunisien, et assure en effet qu’il dispose d’un trésor conséquent pour parvenir à ses fins personnelles avec l’OM.

« C’est plus de 30 milliards d’euros »

« Ce que je peux vous assurer, c’est que mon client, c’est du très solide et que ses moyens financiers sont illimités, assure Deschenaux dans L’Équipe. C’est plus de 30 milliards d’euros. » Selon le quotidien sportif, l’acheteur serait prêt à mettre ce que Frank McCourt a posé sur la table en octobre 2016 pour racheter l’OM, soit entre 45 et 50 M€, « montant auquel s’ajoutent toutes les dépenses qu’il a encourues pour les acquisitions de joueurs, ses apports subséquents et, surtout, le montant nécessaire à financer la solution avec l’ICFC-UEFA [l’instance de contrôle financier des clubs] au sujet des pertes annuelles abyssales de ces trois dernières années, lesquelles avoisinent les 202 M€. »