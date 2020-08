OM : le nom d’un puissant soutien à Mohamed Ajroudi dévoilé !

true

Soutenu par de très grandes fortunes, Mohamed Ajroudi tente toujours de convaincre Frank McCourt de lui vendre l’OM.

Bien que l’OM ne soit pas en vente et que Frank McCourt a fermé la porte au nez à Mohamed Ajroudi, le pool d’investisseurs créé par l’homme d’affaires franco-tunisien continue de faire parler. Qui sont ses faveurs milliardaires derrière le projet initialement porté par Mourad Boudjellal et qui représenterait, selon l’avocat d’Ajroudi, une fortune estimée à 30 milliards ?

De Taib, on remonte jusqu’à la famille Ben Laden…

Grand reporter au « Figaro » et spécialiste de la question du Moyen-Orient, Georges Malbrunot a fait jouer ses relations… Et serait remonté sur l’identité de la fameuse fortune israélienne évoquée par Boudjellal et le clan Ajroudi lors de leurs multiples interviews.

Selon lui, il s’agirait d’un certain Haïm Taib, patron du groupe Mitrelli et disposant de connexions en Arabie Saoudite, en Angola et en Côte d’Ivoire. Mais là où les révélations deviennent cocasses, c’est quand le journaliste s’intéresse de plus près aux relations d’affaires de Taib, proche du businessmann saoudien Mazen al-Sawwaf… qui n’était autre que le beau-frère du terroriste Oussama Ben Laden.