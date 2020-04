OM : le président de l’UEFA fait une annonce qui va soulager Eyraud

true

Le président de l’UEFA, Alexander Ceferin, a confirmé que le fair-play financier était mis entre parenthèses à cause de la crise du coronavirus.

Dans le dur au niveau financier depuis deux ans, mis sous pression par le fair-play financier, l’Olympique de Marseille devait réduire son déficit de 90 M€ à 30 M€ avant le 30 juin. Mais ça, c’était avant le début de la pandémie et la mise entre parenthèses de la saison. Les dirigeants phocéens attendaient une bonne nouvelle au niveau du FPF, elle est arrivée hier par la voix du président de l’UEFA, Alexander Ceferin.

Interviewé via Skype par la chaîne allemande ZDF, le Slovène a expliqué : « L’UEFA va laisser le fair-play financier de côté pendant un certain temps, sachant que tous les clubs ne peuvent plus respecter ses règles depuis le début de cette pandémie ».

Un homme au verbe haut, proche des supporters et incarnation de la ville de Marseille : 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝘁𝗼𝘂𝘁 𝗣𝗮𝗽𝗲 𝗗𝗶𝗼𝘂𝗳 💙 pic.twitter.com/bDWCvJYUgZ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 1, 2020

Jacques-Henri Eyraud peut donc exclusivement se concentrer sur la façon de récupérer les droits TV que Canal+ et beIN ne veulent pas verser faute de compétition. Une fois ce problème réglé, une fois que la Ligue 1 aura repris, le président marseillais pourra recommencer à batailler avec le FPF…