OM : le projet Ajroudi – Boudjellal mis à mal par le Qatar et le PSG ?

Le Qatar, propriétaire du PSG, verrait d’un mauvais œil l’arrivée d’investisseurs d’Arabie Saoudite, son ennemi diplomatique, à l’OM.

Ce mardi, La Provence consacre un gros dossier au projet de reprise de l’Olympique de Marseille piloté par Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal. On y apprend notamment que les fameux fonds réunis par les deux hommes pourraient provenir de l’Arabie Saoudite et que cela ne serait pas sans poser problème au Qatar…

Le propriétaire du PSG est en effet en guerre diplomatique avec son puissant voisin depuis des années. En gros, l’Arabie Saoudite n’aurait guère apprécié que le Qatar devienne un acteur majeur du monde via le sport (PSG, Coupe du monde) et les médias (beIN). Pour le lui faire payer, elle a financé un piratage en règle de sa chaîne de télévision et imposé un embargo sur le minuscule état.

C’est donc très tendu entre les deux camps et il n’est pas étonnant d’apprendre que le Qatar verrait d’un mauvais œil la reprise du plus grand rival du PSG par des fonds émiratis. Quand un fonds saoudien a tenté de reprendre Newcastle, les Qataris ont déjà montré les crocs, écrivant à tous les clubs de Premier League pour faire une menace à peine voilée sur le fait que beIN pourrait arrêter de financer les droits à l’étranger du championnat. La guerre entre Saoudien et Qataris pourrait donc bientôt contaminer la rivalité OM-PSG, qui n’avait pas besoin de ça…