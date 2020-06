OM : le projet de rachat mené par Boudjellal moins riche qu’annoncé ?

true

Pour Louis Acariès, il faut se méfier des chiffres. Non, Mourad Boudjellal ne porte pas un projet à 700 M€ derrière lui pour racheter l’OM.

A l’occasion d’un entretien à « Europe 1 » ce samedi soir, Louis Acariès (65 ans) a confirmé qu’il serait prêt à venir prêter main forte à Mourad Boudjellal si ce dernier parvenait à racheter l’OM à Frank McCourt. L’ancien boxeur, conseiller de Robert-Louis Dreyfus entre 2004 et 2008, s’est même dit honoré qu’on pense à lui pour mener à bien un nouveau projet dans le foot.

Acariès ne confirme pas pour les 700 M€ du Moyen-Orient ni pour la banque Rothschild

Pour autant, Louis Acariès reste prudent sur l’issue des discussions, rappelant comme Boudjellal que seul Frank McCourt serait décideur de céder ou non le club : « Il y a un propriétaire, M. McCourt, et un président, M. Eyraud, ils font de leur mieux. Gérer l’OM, ce n’est pas facile mais il faut peut-être encore faire mieux et pour cela il faut être aux manettes. Mais McCourt n’a pas dit qu’il vendait le club pour l’instant ».

Et l’ex-conseiller de RLD a appelé à se méfier des rumeurs qui ont rapidement circulé vendredi sur les moyens du fonds derrière Mourad Boudjellal : « Le nom des banques, l’histoire des 700 millions, ce sont des supputations, c’est n’importe quoi, des fake news. Mais si cela se fait, j’irai à fond ».