OM : le retour de Florian Thauvin encore retardé ?

true

L’OM a retrouvé Dario Benedetto. Auteur d’un triplé contre le Nîmes Olympique vendredi aux Costières (3-2), l’attaquant argentin a redonné 11 points d’avance provisoires sur le Stade Rennais. Ce matelas, s’il se confirme, pourrait être confortable avant la périlleuse réception du SC Amiens vendredi en ouverture de la 28e journée de L1 (20h45).

Seul le @staderennais(17) a pris plus de points que l’@OM_Officiel(15) après avoir été mené au score en @Ligue1Conforama cette saison. #NOOM — Stats Foot (@Statsdufoot) February 28, 2020

Le prochain choc à l’Orange Vélodrome est une date importante puisqu’il pourrait coïncider avec le retour tant attendu de Florian Thauvin. Absent depuis le début de la saison, le champion du monde a repris l’entraînement cette semaine après son opération de la cheville. Pour autant, personne ne le fera griller les étapes et ainsi risquer une rechute.

« Il ne faut peut-être pas griller les étapes »

« Il a très hâte de revenir. Il fait un peu de toro et d’échauffement avec nous mercredi, a fait savoir Valère Germain au micro de RMC Sport. On a hâte qu’il revienne. Six mois sans jouer, ce doit être très long. On espère qu’il va vite revenir. Maintenant, il ne faut peut-être pas griller les étapes. Cela fait six mois sans jouer, il ne sera peut-être pas prêt à jouer 90 minutes d’entrée. Mais il va revenir petit à petit, le staff va bien le gérer et ce sera une force supplémentaire pour nous. » « Il est très impatient, c’est sûr, confirme Steve Mandanda. Mais en même temps, il a fait une partie de la séance cette semaine avec nous. Cela lui a fait du bien. Il travaille dur pour pouvoir nous aider à terminer deuxièmes. » Pour l’heure, l’OM assure déjà cet objectif sans Thauvin.