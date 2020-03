OM : le retour de Thauvin ravit un membre important du vestiaire

true

Lors du match nul de l’OM face à Amiens (2-2), l’une des bonnes nouvelles de la rencontre a été le grand retour de Florian Thauvin. Une entrée pas franchement couronnée de succès puisque l’OM a encaissé les deux buts par la suite.

Néanmoins, le retour de Florian Thauvin fait plaisir à ses partenaires et notamment Kevin Strootman, qui attend désormais beaucoup de lui sur le terrain. « Maintenant, Thauvin est enfin avec nous, il est un joueur très important pour nous, il va nous aider beaucoup. On a besoin de Flo. Il nous donne plus de confiance », a confié le Néerlandais devant la presse.

La pause imposée à la Ligue 1 aura au moins le mérite de permettre à Florian Thauvin de parfaire sa condition physique en attendant la reprise. En espérant qu’une chute de l’épidémie permette rapidement la reprise des rencontres…