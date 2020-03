OM : le risque d’une faillite du club et de McCourt s’éloigne

true

La situation économique de l’OM en ces temps de crise sanitaire ne serait pas si catastrophique que celle brossée par L’Équipe dans son édition de lundi.

L’OM, un monument en péril. C’est le résumé de l’enquête menée par L’Équipe concernant l’avenir des clubs de Ligue 1 après la crise sanitaire due au coronavirus. À en croire le quotidien sportif, Frank McCourt aurait dévissé dans ses affaires extérieures et pourrait songer à se désengager du club phocéen dès qu’une fenêtre de tir le lui permettra.

Le poids de la masse salariale ainsi que les faibles ventes des derniers mercatos seraient autant de préoccupations agrégées à la disette sportive du moment. « On ne sait pas du tout comment cela va s’organiser, c’est compliqué d’avancer sur le sujet », explique un collaborateur de l’OM concernant le futur marché des transferts. L’éventualité de voir l’OM en banqueroute est toutefois très faible. Voire inexistante, selon Pierre Rondeau.

Sans vous cette bataille est impossible 💪 L’OM tient à apporter son soutien à l’ensemble du corps medical et s’engage dans ce #cOMbatquotidien 👏🔵⚪ pic.twitter.com/pFHwVGHiYT — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 30, 2020

« Les clubs restent des marques à part entière, et si certains devaient appeler à l’aide, il y aura toujours des investisseurs pour les rassurer. L’OM, par exemple, ne pourra jamais faire faillite, a expliqué l’économiste du sport au micro de RMC Sport. Sa situation actuelle est très préoccupante, c’est vrai, avec un déficit et une masse salariale très importants ajoutés à la crise du coronavirus. Mais il n’y aura pas de faillite financière, plutôt des obligations d’économies en réduisant le budget et en vendant des joueurs. »