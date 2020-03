OM : le sauveur d’André Villas-Boas est arrivé !

true

L’OM avance à pas de fourmi au moment le plus crucial de la saison. Après leur match nul décevant contre le SC Amiens vendredi à l’Orange Vélodrome (2-2), les hommes d’André Villas-Boas ne comptent plus que six points d’avance sur le Stade Rennais et un de plus sur le LOSC. Ces deux équipes reviennent très fort avant la trêve internationale fin mars alors que le calendrier du club phocéen ne s’annonce pas simple.

André Villas-Boas est conscient des difficultés actuelles et à venir, déjà à la Mosson contre le Montpellier HSC lors de la 29e journée de L1 (samedi, 17h30). L’entraîneur de l’OMest trahi par un côté nerveux et déstructuré qu’on ne lui connaissait pas depuis son arrivée en France l’été dernier.

Radonjic tout sourire à l’entraînement de l’OM

Aussi, AVB le sait depuis le premier jour : son effectif manque de souffle et de profondeur. Le coach portugais pourrait être rassuré sur ce dernier point puisque Nemanja Radonjic a repris l’entraînement ce mardi matin. L’ailier serbe (24 ans) était rentré chez lui pendant quelques jours pour soigner une pubalgie. On ne sait pas encore s’il sera opérationnel pour le déplacement dans l’Hérault ce week-end. La compétitivité de Florian Thauvin, elle, est plus sûre.