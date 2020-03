OM : le tour de passe-passe de Villas-Boas grâce au coronavirus

Jusqu’au 15 avril, au moins, la L1 est en mode pause pour cause de coronavirus. Une situation exceptionnelle. Du côté de l’OM, Hiroki Sakai a été hospitalisé hier. Une opération de la cheville réalisée par le docteur Christophe Cermolacce à la clinique Juge à Marseille et qui s’est très bien passée d’après La Provence. La cheville droite du latéral droit de l’OM a été nettoyée. Plusieurs fragments osseux le gênaient, notamment.

Le quotidien provençal révèle qu’André Villas-Boas n’était pas favorable à cette intervention au départ avant de donner son feu vert compte tenu de la suspension de la Ligue 1. L’indisponibilité du Japonais ne devrait pas dépasser deux mois.

Get Well Soon @hi04ro30ki 😁💙💪 https://t.co/zbnCPxIift

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 17, 2020