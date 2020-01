OM : l’énorme coup de gueule de Dugarry contre Eyraud

true

Le consultant de RMC et ancien Olympien Christophe Dugarry n’a pas été convaincu du tout par la sortie médiatique du président marseillais, Jacques-Henri Eyraud.

Après dix jours de silence, Jacques-Henri Eyraud a accordé une longue interview aux grands médias afin de rassurer les supporters de l’OM. Mais le président marseillais n’a visiblement pas convaincu tout le monde. Christophe Dugarry a poussé un gros coup de gueule sur les antennes de RMC.

« Je suis déçu des réponses de Jacques-Henri Eyraud. Il a sorti des conneries. Il dit qu’il soutient son entraîneur. Mais dans le même temps, tu n’exclus pas de sortir un joueur s’il y a une bonne offre ? Ça veut dire quoi ça ? »

« Ensuite, il explique que pour revenir dans le Top 15 européen, il faut de la sérénité. Mais c’est lui qui a créé ce bordel avec Aldridge. Dans ce dossier, il a fait une nouvelle erreur de communication. Il fait venir un gars sans en parler à son entraîneur et à son directeur sportif, c’est grave ! Et l’explication sur l’arrivée d’Aldridge et la communion qu’il va y avoir avec Zubizarreta, c’est de la daube ! »