OM : les cinq minutes folles d’André-Pierre Gignac au Mexique

true

Nouvel épicentre de l’épidémie de coronavirus, l’Europe a mis entre parenthèses toutes ses compétitions footballistiques. Mais dans les Amérique, où la propagation n’est pas aussi forte, les autorités ont décidé de faire jouer les matches à huis clos. Et c’est bien dommage pour les supporters des Tigres.

En effet, ceux-ci ont manqué une scène inoubliable en live. A la 52e minute, André-Pierre Gignac a été expulsé après avoir piétiné un joueur de Juarez suite à une percée au milieu de terrain. Interpellé par le VAR, l’arbitre de la rencontre s’est alors rendu compte que son geste n’était pas intentionnel. Il a transformé l’expulsion en avertissement.

Cinq minutes plus tard, l’ancien joueur de l’OM a redonné l’avantage à ses couleurs d’une magnifique frappe du droit, but qu’il a célébré devant des tribunes vides. Et c’est lui qui a délivré la passe décisive pour le 3-2 final. Une histoire de dingue, une de plus dans la belle aventure de Gignac au Mexique !