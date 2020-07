OM : les enseignements de la large victoire en amical face au FC Pinzgau (5-1)

true

L’OM a réalisé un match amical convaincant face au FC Pinzgau avec une large victoire à la clé (5-1). Un succès porteur d’enseignements.

Maxime Lopez plus que jamais sur le départ ?

C’était l’une des grosses surprises de la composition d’équipe. La feuille de match ne laissait pas apparaître Nemanja Radonjic mais aussi et surtout Maxime Lopez. Le milieu de terrain marseillais, annoncé sur le départ cet été, ne fait clairement plus partie des plans de Villas-Boas à moins qu’un départ soit déjà imminent. Aux dernières nouvelles, l’Espagne fait toujours les yeux doux au milieu de poche marseillais.

Pape Gueye, déjà une première convaincante

Certes, l’opposition n’avait rien de comparable à ce que l’OM affrontera durant l’année, mais Pape Gueye a déjà montré de belles choses sous le maillot marseillais. Positionné devant la défense, le milieu arrivé libre du Havre a montré une belle qualité technique et semble déjà à l’aise pour recadrer ses partenaires. En prime, Gueye a ajouté un but à ses 45 minutes sérieuses.

Amoureux du club phocéen, pour retrouver en vidéo toute l'actualité de l'OM, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub.

Valère Germain envoie ses messages

André Villas-Boas avait pourtant prévenu par ses choix techniques. En alignant Valère Germain dans son équipe B de deuxième période, qui plus est sur le couloir droit en laissant la pointe à Marley Aké, le coach portugais a clairement montré à son attaquant la place qui lui sera dévolue s’il reste à l’OM. Sauf que Germain, sérieux et volontaire, a été à l’origine directe d’un but avant d’en inscrire un autre. De quoi montrer son implication.

Sanson taille patron

Il est l’un des Marseillais les plus convoités durant le Mercato estival et l’on comprend encore pourquoi ce dimanche soir. Le milieu de terrain de l’OM a été l’homme du match avec un but et une influence énorme dans le jeu. Nul doute que l’OM perdrait gros en cas de départ durant l’été. Mais Sanson fait partie, avec Kamara, des joueurs les plus à même de remplir les caisses.