OM : les frères Ayew pleurent Pape Diouf

Sur les réseaux sociaux, André et Jordan Ayew rendent hommage à Pape Diouf, qu’ils avaient connu à l’OM.

Le décès de Pape Diouf, hier, des suites du Coronavirus, émeut l’ensemble du football français. Les hommages pleuvent, dont des frères André et Jordan Ayew, qui avaient connu le Sénégalais à l’OM. Les deux frères sont particulièrement touchés par la disparition d’un homme qui avait été leur tuteur légal à leur arrivée au centre de formation de l’OM au milieu des années 2000.

MON PAPA,GRAND PERE ,MON MENTOR ❤️🤲🏽RIP PAPE DIOUF pic.twitter.com/3niiMvzyBt — André Ayew (@AyewAndre) April 1, 2020



« Tu as été un grand père, un père mais avant tout mon mentor et même bien plus que ça, tu as été mon tuteur legal quand je suis arrivé en France à l’âge de 14 ans, explique André Ayew sur Instagram.Tu m’as accueilli, tu as pris soin de moi, tu m’as soutenu et accompagné dans la poursuite de mon rêve celui de devenir footballeur professionnel. A chaque étape tu répondais présent (…) Je ne pourrai jamais assez te remercier pour tout ce que tu as fais pour moi, mon père, mon frère et toute ma famille (…) Il m’est difficile aujourd’hui de te dire au revoir. Tu as été, tu es et tu resteras un Grand Monsieur, un très Grand Monsieur. Puisse ton âme repose en Paix. »

Absolutely heartbroken 💔

Rest in Peace Pape Diouf – My uncle, father, grandfather & godfather.

My mentor 🙏🏾 I can’t thank you enough for all you did for me, Andre, my father and my family. Today is one of the saddest days of my life to hear of your passing. 💔💔 xx pic.twitter.com/vPIVnv3MkP — Jordan Ayew (@jordan_ayew9) April 1, 2020

Jordan Ayew utilise aussi le mot « mentor » dans son hommage à Diouf : « J’ai le coeur brisé. Repose en paix Pape Diouf, mon oncle, père, grand-père et parain. Mon mentor. Je ne te remercierais jamais assez de tout ce que tu as fait pour moi, Andre, mon père et ma famille. Aujourd’hui en aprenant ta disparition c’est l’un des jours les plus tristes de ma vie. »