OM : les hommages du… PSG et de Jean-Michel Aulas à Pape Diouf

Rivaux de l’ancien président de l’OM, le PSG et Jean-Michel Aulas (OL) ont pourtant écrit de jolies choses à l’attention de Pape Diouf, décédé ce mardi.

En tant que président de l’OM (de 2006 à 2009), Pape Diouf, décédé ce mardi du Covid-19 à l’âge de 68 ans, a eu pour principaux adversaires le PSG et l’OL. Il a notamment mené quelques joutes verbales bien senties avec Jean-Michel Aulas et envoyé des jeunes au Parc des Princes le 5 mars 2006 pour protester contre le quota de places attribuées à ses supporters.

Eh bien, les rivaux d’hier se sont unis ce soir pour rendre hommage à Diouf. Jean-Michel Aulas a écrit sur Twitter : « Pape a été un grand président, très performant, respectable et respecté. J’avais un profond respect pour lui, je m’associe à la peine de toute sa famille et de tous ses amis. Un grand président, un homme droit, passionné, et juste. »

Le club de la capitale a écrit pour sa part : « Le Paris Saint-Germain présente ses condoléances à la famille et aux proches de Pape Diouf, ainsi qu’à l’Olympique de Marseille. Le club leur apporte toutes ses pensées de soutien et de solidarité dans ces moments douloureux à l’heure où le football français et africain perd une grande figure ». C’est aussi à ce genre d’hommages qu’on mesure la grandeur d’un homme !