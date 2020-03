OM : les huis-clos mettent le club et les supporters en branle

true

Le coronavirus a un impact sur la santé… des clubs de football. La décision en haut lieu de jouer des matches à huis-clos jusqu’à nouvel ordre aura un premier impact sur une Ligue 1 qui affiche déjà une perte au 30 juin de 120 M€ et qui va perdre un montant de recettes billetterie important. De plus, très peu de clubs, voire aucun, n’ont d’assurance susceptible de dédommager les pertes qui s’annoncent.

Caïazzo est inquiet, il n’est pas le seul

« Si on repousse les matches et que, fin avril, on est dans la même situation, on fait quoi ? Nous sommes dans une économie potentiellement sinistrée. Les conséquences vont être lourdes pour notre football. À ma connaissance, aucun club n’est assuré en perte d’exploitation pour ce type de huis clos », a déjà résumé Bernard Caïazzo à l’ASSE.

L’impact des craintes liées au coronavirus se propage également jusque dans les rangs des supporters de l’OM. Selon La Provence, pas moins de 600 fans marseillais avaient ainsi prévu de se déplacer samedi à la Mosson pour voir leur club fétiche affronter le MHSC (17h30) et se retrouvent le bec dans l’eau. De manière plus générale, les supporters ont du mal à saisir l’intérêt d’une telle mesure, alors que d’autres veulent savoir comment ils seront remboursés pour les places déjà achetées. Sollicité par le quotidien régional, l’OM préfère encore attendre pour communiquer sur le sujet. Preuve que le sujet contrarie déjà les dirigeants olympiens qui savent que trois autres rencontres sont concernées par le huic-los : le déplacement à Brest le 5 avril, la venue de Dijon le 11, sans oublier la réception du PSG le 22 mars.