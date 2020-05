OM : les négociations McCourt – Ben Talal pour le rachat du club confirmées !

Le ping-pong « rumeur-démenti » du rachat de l’Olympique de Marseille se poursuit. Aujourd’hui dimanche, on se trouve dans le camp de la rumeur, où l’on voit une nouvelle fois fleurir le nom d’Al-Walid Ben Talal. Pourtant, le milliardaire saoudien serait mal vu par la famille régnante dans son pays et n’aurait aucune marge de manœuvre pour négocier le rachat d’une quelconque entreprise à l’étranger…

Mais ça n’empêche pas certains journalistes de spéculer. Dans la nuit, l’Italien Marco Conterio a ainsi écrit : « Les négociations avec Al-Walid Ben Talal pour acheter l’OM ont débuté. Cela débuterait à une somme de 250 M€. Au cœur des négociations : le Vélodrome, que l’administration ne souhaite pas vendre. En cas d’accord entre les parties et sans le fair play financier, un budget maximal pour le mercato serait prêt ».

— Marco Conterio (@marcoconterio) May 9, 2020