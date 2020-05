OM : les négociations pour la vente du club seraient une réalité, selon un spécialiste

true

Selon le journaliste de Canal+ Geoffrey Garétier, l’Américain Frank McCourt essayerait bien de revendre l’Olympique de Marseille.

C’est un ping-pong sans fin… Chaque jour, une nouvelle rumeur naît concernant le rachat de l’Olympique de Marseille par Al-Walid bin Talal. Et le lendemain, le club se fend d’un communiqué pour expliquer que, non, Frank McCourt ne veut pas se défaire d’un actif lui ayant coûté plus de 300 M€…

Interrogé sur le sujet lors d’un échange avec des supporters sur Twitter, le journaliste de Canal+ Geoffrey Garétier a expliqué être au courant de la chose depuis plusieurs mois, en avoir déjà parlé et assuré qu’il ne s’agissait pas d’une invention.

« J’ai donné cette info il y a plus de six mois dans le Late Foot Club et à nouveau en janvier. Que dire de plus ? Les négos suivent leur cours, racheter un club est complexe. Est-ce que ça se fera ou pas ? Je n’en sais rien, car je ne relaie JAMAIS de rumeur ou de on-dit. »