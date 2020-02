OM : les responsables du fiasco face au FC Nantes désignés

true

Les anciens Olympiens Christophe Dugarry et Habib Beye ont pointé du doigt les responsables de la défaite de l’OM face au FC Nantes (1-3) samedi.

Alors que le Vélodrome était rempli de 60.000 supporters, deuxième affluence de la saison après l’Olympico, l’OM a totalement déjoué samedi après-midi face au FC Nantes (1-3). Une prestation ratée du début à la fin, que les consultants tentent d’expliquer par des défailles individuelles. Sur RMC, Christophe Dugarry a tiré dans le tas :

« Payet ne va pas faire tous ses matchs en étant décisif, buteur. On sait qu’il brille depuis le début de sa carrière par son irrégularité. Donc, oui, il peut avoir des moments un peu délicats, mais ça se gère. J’aimerais – il n’y a pas Thauvin et c’est un gros manque – voir d’autres joueurs prendre le relais : Benedetto ne se montre pas assez, Rongier doit faire plus, le petit Lopez au milieu, il faut qu’il progresse. Ce qui est inquiétant c’est que les autres ne prennent pas le relai, au moins une fois de temps en temps. »

Sur Canal+, Habib Beye n’a pas désigné les mêmes responsables : « Il y a forcément du relâchement, car vous pensez que c’est acquis, à l’image de certains comportements. Ce n’est pas pour cibler, mais on voit bien que sur les replis défensifs, il y a eu moins d’implication face à Nantes que contre d’autres équipes. Sur le 1er but Amavi est en retard. Sur le 2e, l’équipe est coupée en deux. On le savait qu’ils n’avaient pas de marge ces derniers temps. Alors accident sûrement, mais il faut espérer que ça ne mette pas de tourment dans cette équipe ».