OM : les vrais chiffres du déficit pour la saison en cours

true

Le site footballclubdemarseille a eu accès aux comptes déposés par l’OM le 31 décembre dernier au greffe de Marseille. Et ça fait peur !

Le site footballclubdemarseille a accès aux comptes de l’Olympique de Marseille et il ne se prive pas pour les exposer sur son site. C’est d’autant plus intéressant pour les supporters que le déficit est colossal, ce qui vaut au club des sanctions de la part du fair-play financier. Et peut-être de graves désagréments à cause de la crise du Covid-19.

Les comptes arrêtés au 31 décembre 2019 et déposés au greffe du tribunal de commerce de Marseille laissent apparaître un déficit de 50 M€. Comme le site FCM, « pour le dire simplement, l’OM avait dépensé 50M€ de plus que ce qu’il avait engrangé sur la période. Les charges de personnel semblent notamment avoir subi une nette augmentation par rapport à l’année précédente (+12,5M€)« .

[Info FCM] : 50M€ de déficit enregistré sur le premier semestre, 47M€ de recettes en danger ? – https://t.co/GSBkoNlWT3 pic.twitter.com/KQIa6CEF1d — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 31, 2020

Là où ça devient inquiétant, c’est que pour la deuxième partie de saison, les dirigeants marseillais avaient prévus 47,7 M€ de rentrées, notamment liées aux droits TV (23,7 M€ en cas de 2e place) et plus de 11 M€ grâce aux prestations au stade. Or, Canal+ ne veut pas honorer ses versements en l’absence de matches et plus personne ne peut aller au stade. La conclusion s’impose d’elle-même : l’OM est dans une situation très délicate.