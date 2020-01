OM, LOSC – Mercato : Dugarry glisse un précieux conseil à Isaac Lihadji

true

Les négociations entre l’OM et l’entourage de l’attaquant de 17 ans Isaac Lihadji ont été rompues, alors qu’Andoni Zubizarreta, le directeur sportif olympien, se disait confiant fin 2019. Le 19 décembre, une réunion avait en effet rassemblé Zubi et le clan Lihadji. L’OM avait alors (ré)haussé son offre pour répondre aux demandes formulées cet été par l’agent du joueur.

« On n’a pas dit qu’on quittait le club et si c’est l’OM qui ne veut pas nous garder, on ira voir ailleurs. On n’a pas fait notre choix », avait assuré l’entourage de l’ailier dans La Provence. Mais outre l’OL également sur le coup, selon L’Équipe, le LOSC et le Borussia Dortmund sont en pole pour attirer Lihadji.

A qui Christophe Dugarry n’a donné qu’un conseil hier sur RMC : celui de jouer ! « Ca ne doit pas à cet âge là être une question financière. La priorité des priorités à cet âge là, c’est jouer, jouer, jouer, jouer… »

A méditer… ou pas !