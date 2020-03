OM, LOSC – Mercato : encore une volte-face dans le dossier Lihadji ?

true

Le jeune attaquant de l’OM Isaac Lihadji, qui semblait parti pour signer un premier contrat professionnel avec le LOSC, a écrit un message sibyllin.

Premier contrat pro d’Isaac Lihadji, scène 12… Hier soir, le jeune attaquant de l’OM, qui a refusé les conditions proposées par ses dirigeants pour parapher un premier bail professionnel, a publié sur son compte Instagram une phrase pleine de sous-entendus, qu’il s’est empressé de changer. Sauf que des internautes ont réussi à faire une capture-écran.

Lihadji a commencé par écrire : « Soyez patients, parfois il faut passer par le pire pour obtenir le meilleur ». Quelques minutes plus tard, il avait remplacé cette phrase par : « Travailler dans le silence ». Si son premier écrit était lié au coronavirus, il ne l’aurait pas changé.

La publication sur Instagram d’Isaac Lihadji avant de modifier quelques minutes plus tard… 🧐 #TeamOM pic.twitter.com/qG1UQcpYuE — Mercat’OM (@mercat_om) March 23, 2020

On peut donc imaginer qu’il parlait de sa situation. Et cela voudrait dire, vu la photo qui l’accompagnait (lui en retrait par rapport à des pros marseillais), qu’il pourrait rouvrir la porte à l’OM. En tout cas, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ont déjà fait savoir que leur offre serait valable jusqu’à ce qu’il signe ailleurs. Alors, Lihadji finalement à l’OM plutôt qu’au LOSC, dont l’offre était meilleure ? La suite au prochain épisode !