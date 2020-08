OM, LOSC – Mercato : le duo Villas-Boas – Longoria s’attaque à un chouchou de Luis Campos !

true

Alors que l’OM aimerait voir un buteur arriver pour épauler Dario Benedetto, une piste bien connue du LOSC serait creusée.

L’OM sait que ses moyens pour son Mercato ne sont pas extensibles. Cela n’empêche pas le club phocéen d’explorer les bons coups possibles. Après Pape Gueye (libre) et Leonardo Balerdi (prêté) qui n’ont donc représenté qu’un investissement limité, l’heure est venue de se pencher sur le secteur offensif.

Et pour conclure l’arrivée d’un attaquant susceptible d’épauler ou de concurrencer Dario Benedetto, le club phocéen s’inspire des meilleurs en terme de pépites. Voilà de longues semaines maintenant que le nom de José Juan Macias, buteur mexicain de Chivas, est évoqué comme une piste du LOSC. Luis Campos aurait flashé sur le profil de cet attaquant de 20 ans qui reste néanmoins très convoité.

Mais selon AS Mexique, l’OM serait donc décidé à tenter sa chance et aurait même formulé une proposition aux alentours des 10 millions d’euros. L’occasion d’apprendre également que le LOSC aurait également effectué une proposition écrite moins importante. Mais les deux clubs français doivent notamment se méfier de la Real Sociedad et de la Lazio Rome, qui seraient également disposés à passer à l’action.