OM, LOSC – Mercato : on en sait plus sur le dossier José Juan Macias

L’OM et le LOSC se disputeraient un jeune attaquant méxicain évoluant à Guadalajara. Son nom ? José Juan Macias, âgé de 20 ans.

L’information a été donnée hier soir, tard, par nos confrères de AS au Mexique. L’OM suivrait avec grande attention l’attaquant José Juan Macias, âgé de 20 ans et qui évolue aux Chivas de Guadalajara. Mieux, le club phocéen, pourtant limité en termes de moyens financiers et qui se doit de vendre dans les prochaines semaines, aurait formulé une offre avoisinant les 10 millions d’euros.

Crédible ? Oui, selon certains. En effet, et au travers de propos relayés par le Phocéen, Nicolas Faure sur Twitter, traduit les propos de Fernando Cevallos, journaliste sportif pour BeIN Sports en Espagne. « L’OM propose 10 millions d’euros pour 80% des droits du joueur. La Real Sociedad propose 11 millions d’euros et des bonus pour 100% des droits ». Pour rappel, et comme nous vous le disions plus tôt ce matin, Macias a inscrit 13 buts en 29 matchs cette saison et il est international mexicain (5 sélections, 4 buts).

L’OM n’est pas le seul club intéressé puisque le LOSC et la Lazio de Rome seraient également venus aux renseignements.