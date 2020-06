OM : Eyraud lève le voile sur deux rumeurs qui le lient de près au président Macron

true

Il y a quelque temps, une rumeur a rapproché Jacques-Henri Eyraud du gouvernement d’Emmanuel Macron. Cela a fait beaucoup rire le président de l’OM.

Emmanuel Macron est sans doute le premier supporter de l’OM. Le président de la République n’a jamais caché être un enfant du sacre marseillais en 1993 et se renseigne dès que son agenda le lui permet sur les coulisses du club phocéen.

En 2017, ce même Macron avait partagé un moment unique avec les joueurs de l’OM, ce qui avait plu et l’avait rapproché de Jacques-Henri Eyraud. En revanche, JHE nie avoir été directement consulté par le président de la République durant la crise sanitaire. « Mes contacts sont restés au niveau de son cabinet, sur des sujets liés à la situation économique du football, affirme Eyraud dans L’Équipe. Je ne veux en aucun cas me faire passer pour celui que je ne suis pas : un proche du président, encore moins un conseiller officieux. Il est déjà très bien entouré. »

« Une galéjade inventée par quelqu’un qui me veut du bien »

Le président de l’OM a profité de cette tribune médiatique pour démentir toute éventualité de rejoindre le Ministère des sports dans les prochains mois, rumeur relayée au plus fort de la crise phocéenne. « C’est une galéjade probablement inventée par quelqu’un qui me veut du bien », glisse-t-il dans le quotidien sportif. De son côté, Noël Le Graët nie avoir discuté de ce probable remaniement à venir, mercredi dernier, lors de son entrevue avec Macron à l’Elysée. « Je ne lui en ai pas parlé et le nom de Jean-Yves (Le Drian, potentiel « premier ministrable ») n’a pas été cité, jure le président de la FFF. Je ne réponds qu’aux questions qu’on me pose. »