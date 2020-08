OM : Mandanda et Payet en concurrence pour l’après-carrière ?

false

Payet et Mandanda, qui ont récemment prolongé leur contrat avec l’OM, convoitent le même poste pour l’après-carrière.

L’OM assure ses arrières. Après Dimitri Payet récemment, c’est au tour d’un autre cadre de l’Olympique de Marseille de voit son contrat prolonger. Il s’agit de Steve Mandanda, portier emblématique du club phocéen, qui a prolongé son bail jusqu’en 2024, tout comme Dimitri Payet. Autre point commun entre les deux hommes, ces derniers ont négocié une reconversion au sein du club une fois leur carrière terminée.

Après 5️⃣4⃣9⃣ matchs sous le maillot 🔵⚪️, l'aventure continue pour 𝗜𝗹 𝗙𝗲𝗻𝗼𝗺𝗲𝗻𝗼 💙

Et il se pourrait bien que Payet et Mandanda soient en concurrence dans le futur. Le premier nommé se voit bien au poste de directeur sportif ou recruteur quand le second s’imagine entraîneur ou… directeur sportif. Néanmoins, le portier de 35 ans se laisse encore le temps de réfléchir et préfère se concentrer à 100% sur le terrain. « Steve peut encore faire deux saisons de haut niveau. Ensuite, ça paraît encore loin« , explique l’entourage du joueur dans L’Equipe.