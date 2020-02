OM : Mandanda, LOSC, OL, « misère »…Villas-Boas avait des choses à dire

true

L’OL et le LOSC

« Je veux jouer les deux à fond, car Lyon c’est un rival historique et la possibilité d’être en demi et contre Lille on peut les mettre à 12 points. On peut aller à Lyon et gagner le match. L’écart de points en championnat (16) ne reflète pas la différence de niveau. Leur effectif est incroyable. Ils sont plus irréguliers que nous. A Lyon, ça sera un match différent de l’aller. Je ne sais pas comment Rudi va jouer tactiquement. Ils ont là pour nous faire de la misère (sic), on espère qu’on pourra leur répondre. »

Mandanda

« Je le mets au même niveau que Helton lors de notre saison à quatre titres avec Porto. Le nombre d’arrêts décisifs qu’il a fait cette saison, c’est incroyable. »

Ligue des Champions

« On a trouvé cet équilibre, cette motivation, cette ambition de jouer concentré. Si on passe cette semaine sans finir notre série, ça sera une très bonne nouvelle pour nous, ça veut dire qu’on sera qualifié et on aura maintenu l’écart avec Lille. On a une bonne marge devant nous, mais ça peut aller vite, tout peut encore se passer. Je veux continuer à être focus sur la 2e place et rester écarté du groupe derrière la 3e place. Après la fin de mars, on pourra faire un point. »

Villas-Boas sur Alvaro : « Il a une qualité exceptionnelle au niveau tactique. Il est déjà au niveau B de ses diplômes d’entraineur. Il sait mener une défense, c’est un leader. »

Ses relations avec les joueurs

« C’est le fruit d’une bonne relation qu’on a avec les joueurs, ça veut dire portes ouvertes, explications pour tout. Avec ce groupe-là, je n’ai pas eu de problèmes, on a des relations de franchise. C’est le cas avec Kevin (Strootman) par exemple.« $

Propos retranscrits par le compte twitter du Phocéen