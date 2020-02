OM : Mandanda presque aussi fort que le gardien de Liverpool, ça s’enflamme à Marseille !

true

Pour Will Coort, l’entraîneur des gardiens de l’OM, Steve Mandanda affiche un niveau proche de celui d’Alisson Becker (Liverpool).

Entraîneur des gardiens de l’OM depuis l’été dernier et l’arrivée d’André Villas-Boas, Will Coort est fan du Steve Mandanda qu’il a appris à découvrir dans la Cité phocéenne. Si son arrivée coincide avec le retour en grâce du « Fenomeno » marseillais, l’Anglais ne tire pas la couverture sur lui.

Dans « Téléfoot », Will Coort a même fait part de son admiration pour le numéro 2 des Bleus : « Pour moi, il est à l’heure actuelle le meilleur gardien de Ligue 1 et l’un des tous meilleurs en Europe. Celui dont il se rapproche le plus, c’est Alisson Becker ».

Un sacré compliment pour Mandanda qui passe de zéro après sa saison dernière ratée avec l’OM à héros digne du trophée Lev Yashin récompensant le meilleur gardien du monde sur la saison. Un titre remporté pour la première fois par Alisson Becker, le portier de Liverpool, cette année…