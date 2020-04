OM : Marseille avantagé par l’arrêt des compétitions, Ménès le pense

true

Pour Pierre Ménès, une annulation de la fin de saison pour cause de coronavirus ferait surtout les affaires de l’OM.

Tout juste rétabli du Coronavirus, Pierre Ménès s’est déjà montré très saignant sur la reprise de la Ligue 1. Pour lui, le football doit redémarrer au plus vite dès l’annonce du déconfinement et les joueurs qui pensent le contraire sont des « majorettes ». Le consultant de Canal+ a également provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux en parlant de l’OM, avantagé par la pause des compétitions et surtout l’arrêt possible de la saison à la 28e journée.

Face au tollé suscité, Pierre Ménès a cru bon de préciser son propos au travers d’un tweet… confirmant du même coup le fonds de sa pensée avec plus d’arguments : « Je dis que stopper le classement à ce stade avantage l’OM parce que son calendrier restant est très compliqué surtout avec un Vélodrome à huis clos mais, au moment où on parle, ils méritent évidemment leur place en Ligue des Champions ».

Si l’Olympique de Marseille compte toujours un matelas de points sur le Stade Rennais et le LOSC, le club phocéen pourrait effectivement laisser quelques plumes en route contre Paris ou encore Lyon et se mettre en difficulté pour la seconde place du classement…