OM : Marseille sauvé du fair-play financier par les avocats de Manchester City ?

Actuellement, l’Olympique de Marseille ne fanfaronne pas. Il faut dire que cette semaine, le probable dauphin du PSG a essuyé un sérieux coup de froid dans son avenir européen avec l’annonce par l’UEFA du passage du club devant la chambre de jugement pour manquement au fair-play financier.

Si l’optimisme reste de mise chez les dirigeants de l’OM, rien n’indique que le club phocéen évitera la sanction ultime d’un renvoi du club de toutes compétitions européennes pour 2020-2021. Une menace existante qui agace Rolland Courbis.

La mort du fair-play financier, une perspective réelle

Ce samedi matin, dans les « Grandes Gueules du Sport » sur « RMC », l’ancien coach de Bordeaux, Marseille et Montpellier en est venu à souhaiter la mort du fair-play financier de la main de Manchester City, club viré de la C1 2020-2021 et qui va traîner l’UEFA en justice. « On va peut-être se reprendre une deuxième surprise. Il y a déjà eu une catastrophe avec l’arrêt Bosman et là il y avait une situation riducule avec le FPF », commente Rolland Courbis.

« Qu’on puisse m’emmerder quand je n’ai pas de sous, ok. Mais qu’on m’emmerde quand j’en ai… Si les avocats de Manchester City font sauter cette connerie, j’en serais le premier très content ! Je n’élude pas la mauvaise gestion du projet McCourt, il y a toute une série de mauvais choix mais je dis qu’ils vont peut-être être sauver par Manchester City ! », a expliqué le consultant de « RMC Sport ».