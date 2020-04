OM : McCourt a remis la main à la poche pour enrayer la crise !

true

Frank McCourt suit de très près les difficultés financières qui s’annoncent à l’OM en ces temps de crise sanitaire. Le patron du club phocéen n’a pas encore quitté le navire.

La bombe lâchée par Romain Molina sur le projet de vente de l’OM creusé par Frank McCourt a agité l’esprit des supporters marseillais tout le week-end. Si le journaliste indépendant, généralement bien informé, semble sûr de son fait, la réalité du jour est tout autre sur le terrain.

Dans son édition du jour, La Provence donne plus de détails sur le quotidien de l’homme d’affaires américain. Et le quotidien régional assure que le grand patron de l’OM n’a lâché personne à l’instant T. Mieux, McCourt guette de loin mais avec attention tout ce qui se passe dans son entreprise.

« Frank McCourt observe ce petit manège de très près »

« Frank McCourt observe ce petit manège de très près, expliquent nos confrères à propos des difficultés financières des clubs de L1 causées par la disette sportive. Il soutient le club et ses salariés et aurait récemment réinjecté de l’argent dans les caisses du club afin que celui-ci assume son train de vie actuel. La saison passée, déjà, la holding Eric Soccer avait versé 77 M€ durant le premier semestre 2019 pour financer le mercato d’été et les pertes d’exploitation. »