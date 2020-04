OM : McCourt anéanti par le manque à gagner des diffuseurs ?

true

Comme les sommes bloquées par les diffuseurs leur étaient surtout destinées, les grands clubs de L1 sont les plus pénalisés par ce refus. L’OM en premier lieu.

Siffler la fin de la saison serait vécu comme un drame par certains présidents de clubs de L1. Denis Le Saint n’appartient clairement pas à cette catégorie, lui qui s’est élevé ce week-end pour mettre fin dès à présent à l’exercice en cours.

« Le financier, c’est une chose, mais la santé c’est bien plus important. On ne peut pas parler d’argent dans le football quand les gens perdent leur vie, c’est indécent. Si certaines personnes veulent reprendre, c’est une grave erreur. Il ne faut pas gâcher l’image du football. On le payerait très cher. De mon point de vue, c’est la fin », a crié vent debout le boss du Stade Brestois.

Droits TV : Le 5 avril, l'OM devait encaisser 13,90M€ de part relative à la « notoriété ». Si la Ligue 1 ne reprend pas d'ici au 5 juin, prochaine date de versement, l'OM ne touchera pas les 16,90M€ prévus initialement. Soit un manque à gagner de 30,8M€.

Ces déclarations font donc fi des conséquences financières énormes puisque Canal+ et beIN SPORTS doivent encore 284 M€ à la LFP. Ces deniers seront perdus en cas d’arrêt définitif du championnat. Justement, L’Équipe a dressé le tableau du manque à gagner pour chaque équipe de première division. Il apparaît ainsi que le Stade Brestois figure presque en queue de peloton contrairement à certains cadors.

L’OM lésé de plus de 30 M€ en juin ?

L’explication de ce déséquilibre est simple : le versement du 5 avril devait bénéficier en priorité aux grands clubs car c’est la part relative à la « notoriété » qui était en jeu. La prochaine traite, d’un total de 140 M€, est prévue le 5 juin, et récompense le classement sportif. Cette prochaine créance, si le championnat ne reprend pas, ne sera pas réglée non plus. Dans cette optique, l’OM serait au plus mal. « Auteur d’une belle saison, l’OM est en attente de 30,8 M€. S’il ne les touche pas, le club marseillais, qui accusait un déficit de 91 M€ la saison dernière, aura du mal à s’en remettre », conclut le quotidien sportif.